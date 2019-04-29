2019-04-29T13:54:49+03:00
Общество

Ущерб от пожара на Красноярском заводе холодильников «Бирюса» покроет страховая компания

Пока неясно, полностью или частично
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ущерб от пожара на Красноярском заводе холодильников «Бирюса» покроет страховая компания. Фото: сайт завода холодильниковУщерб от пожара на Красноярском заводе холодильников «Бирюса» покроет страховая компания. Фото: сайт завода холодильников
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Имущество Красноярского завода холодильников «Бирюса» было застраховано. Об этом сообщил сегодня, 29 апреля, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. Точная сумма страховки неизвестна. Да и размер ущерба пока подчитывается, понадобится время, чтобы сделать расчеты, сколько и чего было уничтожено огнем.

Министр уточник, что сгорели около 47 тысяч холодильников. Много это или мало, сравните сами: в 2018 году предприятие выпустило около 520 тысяч. Получается почти что месячный объем производства. К счастью, это не единственная площадка хранения готовой продукции, на второй складе находится около 60 тысяч единиц, они никак не пострадали.

В настоящее время завод продолжает работать, ни один из конвейеров не был остановлен. Что касается помощи со стороны правительства края, пока сказать что-то определенное нельзя. «Бирюса» - целиком частная компания, доли государства в ней нет. Да и само руководство завод за помощью пока не обращалось.

На следующей неделе, по словам министра промышленности, состоится встреча правительства края, руководства завода, кредитных организаций. Будут решить механизмы помощи «Бирюсе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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