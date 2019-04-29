2019-04-29T12:24:06+03:00
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Ребенок жив, состояние стабильное
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве подросток подорвался на военном полигонеВ Туве подросток подорвался на военном полигонеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве подросток подорвался на боевом снаряде военном полигоне. Несчастный случай произошел в минувшую субботу 27 апреля около 22 часов вечера, в селе Кара-Хаак, которое находится неподалеку от столицы республики. Трое ребятишек ради интереса пробрались на полигон. Неожиданно один из них подорвался на снаряде. Как именно это произошло, не уточняется. Двое других подростков убежали.

Пострадавшего увезли в республиканскую больницу в Кызыле, состояние у него стабильно тяжелое, но врачи уверяют, что угрозы жизни нет. У него ранения в области лица, включая глаза.

Правительство республики задает вопрос армейцам: как дети, а их изначально было трое, смогли пройти на режимный объект. И второй вопрос, как так получилось, что военный объект находится в границах населенного пункта. Об этом говорил глава Тувы Шолбан Кара-оол поднял сегодня, 29 апреля, на аппаратном совещании.

Начальник мобилизационной подготовки администрации Тувы Николай Францевич считает, что вина целиком лежит на военных, которые не обезопасили полигон от проникновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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