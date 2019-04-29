2019-04-29T11:46:56+03:00
Туризм

На Альпиниаду в Туву съехались скалолазы со всей России

120 человек отправились покорять гору Мунхулик
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Альпиниаду в Туву съехались скалолазы со всей России. Фото: Алексей ПиманкинНа Альпиниаду в Туву съехались скалолазы со всей России. Фото: Алексей Пиманкин
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У альпинистов существуют свои соревнования. Называются они Альпиниадой – чтобы по названию никто не перепутал, в чем их суть и предназначение. На Альпиниаду собираются, чтобы показать свое мастерство, команды профессионалов, покоривших многие известные мировые вершины. А вместе с ними – и начинающие любители гор, которые только мечтают стать «снежными барсами».

В настоящее время в Туве проходит вторая республиканская Альпиниада. Участники разбили базовый лагерь в верховьях реки Ак-Хем в 15 км от села Шуй (Бай-Тайгинский район). Их цель – гора Мунхулик высотой 3577 метра, которую и нужно покорить.

В республику съехались около 120 человек со всей страны. Это команды из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Санкт Петербурга, Москвы, Междуреченска, Хабаровска, Владивостока, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Абакана. Подали заявку на участие и бойцы горной мотострелковой бригады, которая дислоцируется на территории республики.

Возглавил поход президент Федерации альпинизма Республики Тыва «Снежный барс России», народный писатель Тувы Маадыр-оол Ховалыг. Каждый день участникам нужно проходить по 10-12 километров пути. При этом попадаются довольно сложные участки, которые нужно преодолевать. Завершатся соревнования 5 мая.

Добавим, что организаторами Альпиниады выступают минспорта Республики Тыва, министерство природных ресурсов и федерация альпинизма Республики Тыва. А также администрация Бай-Тайгинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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