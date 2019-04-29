СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-29T10:19:55+03:00

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В столице Хакасии сегодня днем, 29 апреля, сгорел автомобиль. В полиции Абакана рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в кузове грузовичка находилось оборудование для нанесения дорожной разметки. В том числе и емкость с краской. Возможной причиной стало сомовозгорание краски. Сначала раздался сильный хлопок, затем вспыхнули скопившиеся пары. Во всяком случае, так уверяют рабочие, которые занимались нанесением дорожной разметки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705932" frameborder="0"></iframe> В столице Хакасии под окнами правительства сгорел автомобиль.

В считанные минуты огонь охватил всю машину целиком. Рабочие успели спастись, никто не пострадал. Пожарным, которые прибыли на место, оставалось только тушить пламя, потому как спасать саму машину было уже бесполезно.

Курьез в том, что произошло ЧП как раз напротив здания правительства Хакасии, на Первомайской площади. Чиновники, отложив свои дела, принялись снимать происходящее на телефоны и выкладывать видео в социальные сети.

Видео: «Инцидент Абакан»

ИСТОЧНИК KP.RU