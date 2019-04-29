2019-04-29T10:19:55+03:00
Происшествия

В столице Хакасии под окнами правительства сгорел автомобиль

Полыхнула емкость с краской для дорожной разметки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В столице Хакасии под окнами правительства сгорел автомобиль. Фото: пресс-служба полицииВ столице Хакасии под окнами правительства сгорел автомобиль. Фото: пресс-служба полиции
Изменить размер текста:

В столице Хакасии сегодня днем, 29 апреля, сгорел автомобиль. В полиции Абакана рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в кузове грузовичка находилось оборудование для нанесения дорожной разметки. В том числе и емкость с краской. Возможной причиной стало сомовозгорание краски. Сначала раздался сильный хлопок, затем вспыхнули скопившиеся пары. Во всяком случае, так уверяют рабочие, которые занимались нанесением дорожной разметки.

В столице Хакасии под окнами правительства сгорел автомобиль.

В считанные минуты огонь охватил всю машину целиком. Рабочие успели спастись, никто не пострадал. Пожарным, которые прибыли на место, оставалось только тушить пламя, потому как спасать саму машину было уже бесполезно.

Курьез в том, что произошло ЧП как раз напротив здания правительства Хакасии, на Первомайской площади. Чиновники, отложив свои дела, принялись снимать происходящее на телефоны и выкладывать видео в социальные сети.

Видео: «Инцидент Абакан»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
На Альпиниаду в Туву съехались скалолазы со всей России
Власти Тувы готовы платить охотникам по 4 тысячи рублей за волчью шкуру
Одна плохая новость, одна хорошая: в Красноярске закроют въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В Красноярске пройдет чемпионат по плаванию в ледяной воде
В Красноярске в новый микрорайон «Тихие зори» специально запустят автобусы
Житель Красноярска высудил у продавца 106 тысяч рублей за некачественный смартфон
В Хакасии отец-алиментщик отсидит за долги в 60 тысяч рублей
Как в Красноярском крае будут выплачивать пенсии в майские праздники
В Красноярском перинатальном центре появились особые реанимобили
Житель Красноярского края отсудил у «Евросети» новый смартфон и почти 10 тысяч рублей в придачу
«Русский Уголь» направил 42,6 млн рублей на социальные программы для шахтеров