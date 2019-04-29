2019-04-29T09:39:18+03:00
Общество

Одна плохая новость, одна хорошая: в Красноярске закроют въезд с Дубровинского на Коммунальный мост

Зато изменят направление по Сурикова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Одна плохая новость, одна хорошая: в Красноярске закроют въезд с Дубровинского на Коммунальный мостОдна плохая новость, одна хорошая: в Красноярске закроют въезд с Дубровинского на Коммунальный мостФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярских автомобилистов ждут две новости. Одна плохая и одна хорошая. Об этом в соцсетях сообщил руководитель федерации автовладельцев Егор Фролов. Начнем, по традиции, с плохой. По всей вероятности запретят въезд с улицы Дубровинского на Коммунальный мост. Сами автомобилисты против. Но в мэрии считают, что таким образом улучшится движение по Коммунальному мосту и на подъезде к нему по улице Вейнбаума. Будет меньше пробок.

А хорошая новость касается изменения направления одностороннего движения на улице Сурикова от Карла Маркса в сторону Дубровинского. Сейчас там автомобильный поток движется в одном направлении – от набережной. А будет наоборот. Егор Фролов уверяет, что они сами выступали с этой инициативой еще 3 года назад и наконец-то их услышали.

Подробности объявят после майских праздников, когда уточнят все организационные моменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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