2019-04-29T09:11:45+03:00
Спорт

В Красноярске пройдет чемпионат по плаванию в ледяной воде

Енисей ждет 80 именитых спортсменов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пройдет чемпионат по плаванию в ледяной воде. Фото: министерство спорта Красноярского краяВ Красноярске пройдет чемпионат по плаванию в ледяной воде. Фото: министерство спорта Красноярского края
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В Красноярске пройдет III Открытый краевой фестиваль по ледяному плаванию. Намечено это событие на 4 и 5 мая. А соревноваться участники будут в бассейне Енисея, в районе острова Козий (возле спортивно-оздоровительного центр «Мегаполюс» на Дубровинского).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе крайспорта, на соревнования придут около 80 спортсменов из 13 регионов страны: от Благовещенска до Тюмени. За медали поборются 7 победителей и призеров чемпионатов мира.

В программе соревнования на дистанциях 50 метров баттерфляем, 50 и 100 метров брассом, 50, 100 и 500 метров вольным стилем. Также будут разыграны медали на дистанции 1000 метров. Кроме того, в программу включены эстафеты 4х50 метров и 4х250 метров.

По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие пловцы в возрастных группах среди мужчин и женщин, а также абсолютный победитель соревнований.

Начало соревнований – 4 мая в 14:00 с церемонии открытия. Окончание – 5 мая в 17:00 церемонией закрытия и награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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