2019-04-29T08:49:01+03:00
Общество

В Красноярске в новый микрорайон «Тихие зори» специально запустят автобусы

Они будут ходить через каждые 11 минут
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в новый микрорайон «Тихие зори» специально запустят автобусыВ Красноярске в новый микрорайон «Тихие зори» специально запустят автобусыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске изменится схема движения автобусного маршрута № 31. Начиная с 1 июня у него появится новая остановка – микрорайон «Тихие зори». Сейчас жилой дом на улице Лесников, 23 считается самым крупным по количеству квартир. А до автобусной остановки на улице Свердловской от него относительно далеко. Поэтому власти города приняли такое решение.

Автобусы будут ездить по схеме: ЛДК – улица Судостроительная – Семафорная – Свердловская – Николаевский мост – микрорайон «Тихие Зори» – Николаевский мост – Николаевский проспект – улица Михаила Годенко – проспект Свободный – СФУ – Академия биатлона.

На маршруте будут работать 10 автобусов с интервалом движения в часы пик 11 минут.

Добавим, что с 1 мая изменится схема движения еще двух автобусов. Маршрут № 90 будет ходить по Вавилова до Корнетова и затем выезжать на Красраб. А маршруту № 10 добавили несколько остановок до поселка Энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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