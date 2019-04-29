2019-04-29T08:28:46+03:00
Общество

Житель Красноярска высудил у продавца 106 тысяч рублей за некачественный смартфон

Продавца подвело незнание закона о правах потребителя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска высудил у продавца 106 тысяч рублей за некачественный смартфонЖитель Красноярска высудил у продавца 106 тысяч рублей за некачественный смартфонФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска высудил у одной известной сети, специализирующейся на продажах техники для сотовой связи, 106 тысяч рублей. В пресс-службе судебных приставов рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, как было дело.

Мужчина приобрел дорогой сотовый телефон за несколько десятков тысяч рублей. Однако вскоре выявились некоторые недостатки, которые мешали пользоваться гаджетом. А потом он и вовсе перестал включаться. Покупатель обратился в магазин, там телефон отправили на экспертизу. Экспертиза подтвердила: производственный дефект. Но возвращать деньги за испорченный телефон покупатель не отказался.

Тогда мужчина обратился в суд и потребовал вернуть ему не только стоимость телефона, но и компенсировать моральный ущерб с неустойкой. Чего, собственно, и добился. Продавцу достаточно было получить от судебных приставов постановление суда, чтобы понять – деньги вернуть придется. Иначе будут неприятные последствия. В настоящее время вся сумма в размере 106 тысяч рублей покупателю перечислена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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