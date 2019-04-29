2019-04-29T08:02:29+03:00
Общество

В Хакасии отец-алиментщик отсидит за долги в 60 тысяч рублей

Колонию его отправили судебные приставы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии отец-алиментщик отсидит за долги в 60 тысяч рублейВ Хакасии отец-алиментщик отсидит за долги в 60 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Черногорска проведет в колонии-поселении 4 месяца – за долги по алиментам. Мужчина задолжал собственной дочери круглую сумму. Последняя цифра была – 60 тысяч рублей. Один раз, что называется, «отстегнул» с барского плеча 500 рублей в январе этого года и все, на этом щедроты его закончились.

Уголовное дело на нерадивого наработающего отца возбудили судебные приставы. Суд учет, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. 100 часов на благо государства, которые ему назначили в последний раз в виде наказания, он полностью не отработал.

Свою вину житель Черногорска признал полностью. В ближайшее время он отправится в колонию, там ему предстоит поразмыслить, как он будет погашать свои долги перед дочерью. Ведь наказание – наказанием, а алименты никто не отменял. Те 60 тысяч рублей придется выплачивать, да еще то, что будет копиться, пока он в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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