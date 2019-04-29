Как в Красноярском крае будут выплачивать пенсии в майские праздники
На почте все получат на день раньше!
График получения пенсий на майские праздники составлен так, чтобы все пенсионеры получили свои деньги вовремя.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили график выплат на первую половину мая
1. Для почтовых отделений Красноярска, районных центров, крупных сельских ОПС, в которых понедельник – рабочий день.
2. Для почтовых отделений, в которых понедельник – выходной день, и для ОПС сельской местности.
Для тех, кто получает пенсии на банковские карты, ничего не изменится: первый поток - 15 мая 2019 года, второй поток - 21 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU