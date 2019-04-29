2019-04-29T07:31:56+03:00
Всё о наших пенсиях

Как в Красноярском крае будут выплачивать пенсии в майские праздники

На почте все получат на день раньше!
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
График получения пенсий на майские праздники составлен так, чтобы все пенсионеры получили свои деньги вовремя.График получения пенсий на майские праздники составлен так, чтобы все пенсионеры получили свои деньги вовремя.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В пресс-службе ОПФР по Красноярскому краю «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили график выплат на первую половину мая

1. Для почтовых отделений Красноярска, районных центров, крупных сельских ОПС, в которых понедельник – рабочий день.

2. Для почтовых отделений, в которых понедельниквыходной день, и для ОПС сельской местности.

Для тех, кто получает пенсии на банковские карты, ничего не изменится: первый поток - 15 мая 2019 года, второй поток - 21 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске пройдет чемпионат по плаванию в ледяной воде
В Красноярске в новый микрорайон «Тихие зори» специально запустят автобусы
Житель Красноярска высудил у продавца 106 тысяч рублей за некачественный смартфон
В Хакасии отец-алиментщик отсидит за долги в 60 тысяч рублей
В Красноярском перинатальном центре появились особые реанимобили
Житель Красноярского края отсудил у «Евросети» новый смартфон и почти 10 тысяч рублей в придачу
«Русский Уголь» направил 42,6 млн рублей на социальные программы для шахтеров
В Красноярском крае задержали наркокурьра с крупной партией героина
На уборку улиц Красноярска вышли 50 единиц техники
В Красноярском крае официально открыт летний туристический сезон
После пожара на «Красмаше» количество загрязняющих веществ в Красноярске остается в норме
На Красноярском алюминиевом заводе произошел пожар
«Енисей» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу
Эстетика лагерей вам нравится? Побелку деревьев раскритиковали в Красноярске
Штормовой ветер в Красноярске сменит аномальная жара
В Красноярском крае браконьеры напали на остановившего их полицейского
Убегая от полицейских, испуганный мужчина бросился под поезд
Красноярцы раскупают подчистую куличи и кагор на Пасху
Лучшим учителем края стал информатик из Ачинска
В Красноярске пьяный водитель впечатал в стену грузовик с курами
«Буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала шокирующее заявление в Красноярске
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Красноярск
Федеральный бюджет оплатит Красноярскому краю траты на подготовку аэропорта к Универсиаде
Экс-детутата горсовета Красноярска отправят под суд за денежные махинации
2000 домов отремонтированы на средства фонда капремонта в Красноярском крае
Красноярцев разозлили автохамы, паркующиеся на тротуарах на Киренского
В центре Красноярска появилась остановка «Сибирский институт искусств»