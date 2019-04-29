2019-04-29T06:49:00+03:00
Общество

Житель Красноярского края отсудил у «Евросети» новый смартфон и почти 10 тысяч рублей в придачу

А все потому, что ему продали некачественный товар
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края отсудил у «Евросети» новый смартфон и почти 10 тысяч рублей в придачуЖитель Красноярского края отсудил у «Евросети» новый смартфон и почти 10 тысяч рублей в придачуФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Нижнеингашского района через суд защитил свои права потребителя, подав иск на известную торговую сеть – «Евросеть-Ритейл». Началось все с того, что мужчина приобрел новенький смартфон. Однако вместо радости модный гаджет доставил ему хлопоты – еще не успел закончиться гарантийный срок, как он сломался.

Первый ремонт, потом второй, третий. Мужчине надоело хождение по мастерским и он решил обменять смартфон. Однако продавец отказал. Мужчина обратился в Роспотребнадзор, чтобы там помогли ему составить иск в суд.

Заседание прошло быстро. Мировой судья Нижнеингашского района определил: продавец должен не только выполнить законные требования покупателя, но и выплатить компенсацию. Мужчине заменили неисправный смартфон на новый. Плюс в его пользу взыскали 9619 рублей (4412,80 рублей – за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда – 2000 рублей, штраф – 3206 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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