2019-04-29T07:15:16+03:00
Общество

«Русский Уголь» направил 42,6 млн рублей на социальные программы для шахтеров

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Фото: «Русский Уголь»Фото: «Русский Уголь»
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В их число входят отдых и оздоровление шахтеров и их детей, оплата проезда к месту отдыха и обратно, выплаты пособий и вознаграждений при выходе на пенсию, материальная помощь работникам, пояснили в пресс-службе угледобывающей компании. В 2018 г. объем инвестиций входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» на повышение качества жизни горняков превысил 42,6 млн рублей. Программы реализуются в 3 регионах присутствия – Амурской области, Красноярском крае и Хакасии.

В 2018 г. дети горняков разреза Степной, расположенного в Хакасии, отдохнули в санаторно-оздоровительном комплексе «Солнечный Тесь» и загородном детском оздоровительном лагере «Сосновый бор». Бесплатные путевки в санатории «Солнечный берег» (г. Геленджик), «Алтай» (Алтайский край), «Шушенский» (Красноярский край) в 2018 году получили 73 работника разреза Степной.

Работники и члены их семей могут воспользоваться бесплатным проездом к месту отдыха и обратно. Эта мера соцподдержки востребована среди горняков всех предприятий «Русского Угля». В 2018 году на эти цели было направлено 3,2 млн рублей.

Сумма единовременных выплат при выходе на пенсию, в том числе пособий и вознаграждений, составила 17,5 млн рублей.

В 2018 году работники «Русского Угля» в Хакасии, Красноярском крае и Амурской области получили материальную помощь в объеме 2,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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