В Красноярском крае задержали наркокурьра с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 06:21 2019-04-29T06:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ачинске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков. Причем молодой человек приехал в наш край из соседнего региона – он житель Кемерово. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в октябре 2018 года обвиняемый (он был не один, второго подельника пока не установить не удалось) в Кемерово приобрел наркотические вещества – героин общей массой 433,488 граммов и гашиш – 0,483 грамма. Товарищи заранее имели планы реализовать наркотики в Ачинске и Ачинском районе. Обвиняемый на машине привез их в город, но был задержан полицией.

Ачинский городской суд уже вынес приговор. Наркокурьер, он же наркодилер признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). И отправился в колонию особого режима на 8 лет 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU