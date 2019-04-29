2019-04-29T06:21:12+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали наркокурьра с крупной партией героина

И на 8,5 лет отправили в колонию особого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае задержали наркокурьра с крупной партией героина. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратураВ Красноярском крае задержали наркокурьра с крупной партией героина. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Изменить размер текста:

В Ачинске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков. Причем молодой человек приехал в наш край из соседнего региона – он житель Кемерово. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в октябре 2018 года обвиняемый (он был не один, второго подельника пока не установить не удалось) в Кемерово приобрел наркотические вещества – героин общей массой 433,488 граммов и гашиш – 0,483 грамма. Товарищи заранее имели планы реализовать наркотики в Ачинске и Ачинском районе. Обвиняемый на машине привез их в город, но был задержан полицией.

Ачинский городской суд уже вынес приговор. Наркокурьер, он же наркодилер признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). И отправился в колонию особого режима на 8 лет 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске пройдет чемпионат по плаванию в ледяной воде
В Красноярске в новый микрорайон «Тихие зори» специально запустят автобусы
Житель Красноярска высудил у продавца 106 тысяч рублей за некачественный смартфон
В Хакасии отец-алиментщик отсидит за долги в 60 тысяч рублей
Как в Красноярском крае будут выплачивать пенсии в майские праздники
В Красноярском перинатальном центре появились особые реанимобили
Житель Красноярского края отсудил у «Евросети» новый смартфон и почти 10 тысяч рублей в придачу
«Русский Уголь» направил 42,6 млн рублей на социальные программы для шахтеров
На уборку улиц Красноярска вышли 50 единиц техники
В Красноярском крае официально открыт летний туристический сезон
После пожара на «Красмаше» количество загрязняющих веществ в Красноярске остается в норме
На Красноярском алюминиевом заводе произошел пожар
«Енисей» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу
Эстетика лагерей вам нравится? Побелку деревьев раскритиковали в Красноярске
Штормовой ветер в Красноярске сменит аномальная жара
В Красноярском крае браконьеры напали на остановившего их полицейского
Убегая от полицейских, испуганный мужчина бросился под поезд
Красноярцы раскупают подчистую куличи и кагор на Пасху
Лучшим учителем края стал информатик из Ачинска
В Красноярске пьяный водитель впечатал в стену грузовик с курами
«Буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала шокирующее заявление в Красноярске
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Красноярск
Федеральный бюджет оплатит Красноярскому краю траты на подготовку аэропорта к Универсиаде
Экс-детутата горсовета Красноярска отправят под суд за денежные махинации
2000 домов отремонтированы на средства фонда капремонта в Красноярском крае
Красноярцев разозлили автохамы, паркующиеся на тротуарах на Киренского
В центре Красноярска появилась остановка «Сибирский институт искусств»