2019-04-29T05:45:13+03:00
Общество

На уборку улиц Красноярска вышли 50 единиц техники

Если понадобится, добавят еще
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На уборку улиц Красноярска вышли 50 единиц техникиНа уборку улиц Красноярска вышли 50 единиц техникиФото: Мария ЛЕНЦ
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На уборку улиц Красноярска вышли 50 единиц дорожной техники, сообщает департамент городского хозяйства. При необходимости, количество техники увеличат. Помимо того, на тротуарах и остановках трудятся «бобкэты» и тротуарные щетки. Техника вышла на работу ранним утром, еще до 6 утра. Ситуация под контролем.

В департаменте поясняют: пока на дорогах с утра сильная загруженность, крупногабаритная техника не ходит по проезжей части, это породит пробки. Но после 10 часов очистка дорог и тротуаров продолжится. Также на уборку выйдут бригады ручного труда. Их задача – обеспечить пешеходную доступность на остановках, пешеходных переходах, лестницах и тротуарах.

Основная работа по очистке улиц от снега будет проводиться ночью. Что касается противогололедных материалов, их применят, если температура воздуха опустится ниже нуля и возникнет угроза образования ледяной корки.

Добавим, что к такому сюрпризу погоды городские службы были готовы – такое ведь повторяется из года в год.

И еще: уборку придомовых территорий и дворов должны проводить управляющие компании или ТСЖ. Поэтому все заявки следует отправлять туда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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