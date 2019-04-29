2019-04-29T05:28:59+03:00
Общество

В Красноярском крае официально открыт летний туристический сезон

Спасатели предупреждают: перед походом надо зарегистрироваться
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае официально открыт летний туристический сезонВ Красноярском крае официально открыт летний туристический сезонФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае официально открыт летний туристический сезон. И пока любители путешествовать по природных красотам собираются в поход, спасатели в очередной раз напоминают о том, что нужно зарегистрировать свои группы. Денег за это не берут, зато повышается шанс, что в случае непредвиденной ситуации спасатели быстро придут на помощь.

Делается все просто: необходимо позвонить в ГУ МЧС по краю, либо отправить информацию по электронной почте (все контакты – на сайте управления) не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода. Рассказать, куда идет группа, сколько человек, каков маршрут, дата выхода и дата возвращения.

Информация будет занесена в журнал регистрации. О туристах сообщат всем пожарно-спасательным формированиям того района, где проходит маршрут. На протяжении всего маршрута с туристами будут поддерживать связь. В случае происшествия или какой-либо угрозы для жизни или здоровья людей организуется спасательная операция.

Для информации: в реестр туристических маршрутов Красноярского края, взятых на учет, внесены 33 маршрута – 15 пеших, 13 водных, 5 горных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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