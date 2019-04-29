2019-04-29T05:04:22+03:00
Общество

После пожара на «Красмаше» количество загрязняющих веществ в Красноярске остается в норме

В лаборатории провели анализ проб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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После пожара на «Красмаше» количество загрязняющих веществ в Красноярске остается в нормеПосле пожара на «Красмаше» количество загрязняющих веществ в Красноярске остается в нормеФото: Мария ЛЕНЦ
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В результате крупного пожара на «Красмаше» в воздух над Красноярском попало большое количество продуктов горения. Горожане переживают, насколько концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе превышает норму.

Специалисты Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае провели лабораторный анализ проб воздуха, взятых в Ленинском районе. Всего за два дня была взята 51 проба. Проверялось содержание 17 загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, хлористого водорода, оксида углерода, фтористого водорода, аммиака, сероводорода, сажи, стирола, толуола, мелкодисперсной пыли РМ 2,5, РМ 10,0, ацетона, формальдегида, ацетальдегида, фенола.

По результатам исследований, проведенных лабораторией, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не превышают гигиенические нормативы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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