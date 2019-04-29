2019-04-29T06:24:48+03:00
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе произошел пожар

Предварительно известно, что горит трансформаторная будка [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар на Красноярском алюминиевом заводе. Стоп-кадр видеоПожар на Красноярском алюминиевом заводе. Стоп-кадр видео
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Сегодня утром, 29 апреля, очевидцы сообщили о пожаре на территории Красноярского алюминиевого завода.

Густые черные клубы дыма и сильное высокое пламя удалось снять на видео тем, кто проезжал мимо. Пользователи паблика «ЧП-Красноярск» прокомментировали, что это горит подстанция в 9-м корпусе. Официальных комментариев от МЧС пока нет. А интернет-пользователи нашли для себя очередной повод для шуток, сопоставляя пожар на территории «Красмаша» и пожар на «КрАЗе».

Пожар на Красноярском алюминиевом заводе.

Напомним, что в пятницу, 26 апреля, в Красноярске загорелся цех готовой продукции завода холодильников, который находится на территории Красноярского машиностроительного завода. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы локализовать огонь на площади 20 тысяч квадратных метров. Полностью пожар на «Красмаше» был потушен только в воскресенье. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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