«Енисей» проиграл «Локомотиву» в матче чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-28T16:31:43+03:00

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Красноярский «Енисей» уступил «Локомотиву» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Москвичи обыграли сибиряков со счетом 2:1. Притом, что наши забили два гола.

Счет распечатал защитник «Енисея» Валерий Кичин. На 67-й минуте он подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. Этот автогол принес первое очко красно-зеленым.

Казалось еще немного, и хозяева смогут нарастить свое преимущество. Но не тут-то было. На 84-й минуте Михаил Костюков сравнял счет.

Однако радовались мы недолго. Спустя четыре минуты пас отдали Джефферсону Фарфану. И он из штрафной забивает в ближний угол - 2:1.

Теперь у «Локомотива» 49 очков, он расположился на второй строке турнирной таблицы. А у «Енисея» с его 16-ю баллами – последнее место в чемпионате.

- «Локомотив» имел ощутимое преимущество, - комментирует тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. - Но за исключением попадания в перекладину особых голевых моментов в первом тайме у него не было. После перерыва случился автогол, к сожалению. Но потом мы поверили в свои силы и сумели отыграться. Ребята захотели большего – обыграть действующего чемпиона. На мой взгляд, этого делать не надо было. Пошел открытый футбол, и такой мастер, как Джефферсон Фарфан, воспользовался быстрой атакой.

ИСТОЧНИК KP.RU