Эстетика лагерей вам нравится? Побелку деревьев раскритиковали в Красноярске
Побелку бордюров и деревьев на улице Дзержинского в Красноярске подняли на смех в соцсетях. Первым пост возмущения написал архитектор Антон Шаталов. Обратился к горожанам и властям с призывом: может, хватит белить деревья? А если кому-то по вкусу эстетика лагерей, упражняйтесь на своей даче.
Действительно, рядом со светящимися деревьями, появившимися на пешеходной улице в конце зимы, беленые выглядят довольно несуразно.
Нужно или нет красить стволы, тут же начали обсуждать под постом. «Так делали всегда, чтобы отпугнуть вредителей», - утверждают одни. «Так, может, посадки надо просто почаще мыть?» - парировали другие. Ладно, с деревьями пока вопрос спорный, пишут третьи. Но бордюры-то белить зачем? Их от чего защищать?
- Бордюры точно белят, чтобы скрыть их убогость.
- Белите-белите, как в армии. А еще листья красьте, ковер на стене попылесосьте…
ИСТОЧНИК KP.RU