2019-04-28T15:36:19+03:00
Общество

Эстетика лагерей вам нравится? Побелку деревьев раскритиковали в Красноярске

Особенно несуразно это выглядит рядом со светящейся аллеей
Ася ЖУКОВА
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Эстетика лагерей вам нравится? Побелку деревьев раскритиковали в Красноярске. Фото: Антон ШАТАЛОВ, фейсбук.Эстетика лагерей вам нравится? Побелку деревьев раскритиковали в Красноярске. Фото: Антон ШАТАЛОВ, фейсбук.
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Побелку бордюров и деревьев на улице Дзержинского в Красноярске подняли на смех в соцсетях. Первым пост возмущения написал архитектор Антон Шаталов. Обратился к горожанам и властям с призывом: может, хватит белить деревья? А если кому-то по вкусу эстетика лагерей, упражняйтесь на своей даче.

Действительно, рядом со светящимися деревьями, появившимися на пешеходной улице в конце зимы, беленые выглядят довольно несуразно.

Нужно или нет красить стволы, тут же начали обсуждать под постом. «Так делали всегда, чтобы отпугнуть вредителей», - утверждают одни. «Так, может, посадки надо просто почаще мыть?» - парировали другие. Ладно, с деревьями пока вопрос спорный, пишут третьи. Но бордюры-то белить зачем? Их от чего защищать?

- Бордюры точно белят, чтобы скрыть их убогость.

- Белите-белите, как в армии. А еще листья красьте, ковер на стене попылесосьте…

ИСТОЧНИК KP.RU

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