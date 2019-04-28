Штормовой ветер в Красноярске сменит аномальная жара
Шквалистый ветер в Красноярске сменится резким потеплением. Об этом сообщили на сайте гидрометцентра.
Завтра, 29 апреля, погода все еще будет некомфортной. Ночью небольшой мокрый снег, а с утра зарядит дождь, он будет продолжаться всю первую половину дня.
- В темное время суток возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду, - рассказывают специалисты Среднесибирского УГМС. – Днем – порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в светлое время суток плюс 12-14.
Впрочем, уже во вторник осадки прекратятся, хотя будет пасмурно. И воздух прогреется до плюс 21 градуса. Для конца апреля в Красноярске это аномальная жара.
Правда, простоит она всего один день. В среду похолодает до плюс 12. В четверг и пятницу плюс 8-11. А к субботе опять начнет теплеть. Столбики термометров могут подняться до отметки плюс 16. Причем будет солнечно.
ИСТОЧНИК KP.RU