2019-04-28T13:49:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае браконьеры напали на остановившего их полицейского

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае браконьеры напали на остановившего их полицейского.В Красноярском крае браконьеры напали на остановившего их полицейского.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае браконьеры набросились на полицейского, который пытался их остановить. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального главка.

На днях в дежурную часть пришло сообщение: неподалеку от села Ильинка Назаровского района неизвестные охотятся на уток. На месте двое участковых обнаружили семерых мужчин и две лодки. Когда полицейские хотели осмотреть машины, на которых приехали подозреваемые, те накинулись на одного из них.

- Участковому были нанесены телесные повреждения, - поясняют в пресс-службе ведомства. – Он был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух. Дополнительные наряды ДПС и ППС задержали граждан. У них нашли и изъяли три ружья с патронами и восемь тушек диких птиц.

Тогда как сезон охоты в районе открывается только с 4 мая. Сейчас с задержанными работают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы по факту неповиновения и нападения на участкового переданы в следком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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