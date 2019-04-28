Красноярцы раскупают подчистую куличи и кагор на Пасху

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-28T10:27:03+03:00

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В Красноярске на Пасху разобрали куличи и кагор. «В магазине – пустые полки, народ все снес», делятся покупатели.

Освятить крашеные яйца и куличи еще можно.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Хорошо, если успел приобрести праздничные угощения заранее. А если отправился за ними в последний момент, может и не повезти. Во многих супермаркетах – ажиотаж.

- Любопытно, что на цену не смотрят вообще, - удивляются в магазинах. – Тот же кагор расхватывают моментально, неважно за 99 рублей он или за 899.

Цена не имеет значение - выносят все.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

К слову, если кто-то не успел освятить крашеные яйца, творожные пасхи или куличи, это можно сделать в любом храме Красноярска – в течение дня.

У каждой хозяйки - свой секрет декора.Фото: Ольга КОСТИНА

Фото: Ольга КОСТИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU