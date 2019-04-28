2019-04-28T09:50:51+03:00
Общество

Лучшим учителем края стал информатик из Ачинска

Поздравляем!
Ася ЖУКОВА
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Лучшим учителем края стал информатик из Ачинска. Фото: сайт администрации Ачинска.Лучшим учителем края стал информатик из Ачинска. Фото: сайт администрации Ачинска.
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Победителем конкурса «Учитель года» в Красноярском крае стал преподаватель информатики из ачинской школы №6 Алексей Потемкин. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

В нынешнем году в конкурсе участвовали 85 человек, в финал вышли 20. И лучшим из них оказался Алексей Потемкин. Он окончил педуниверситет имени Астафьева, в учителя пошел по стопам бабушки, та была директором школы, сообщает «Новая Причулымка».

Кроме звания «Учитель года», Алексей получил диплом, золотой значок с символикой конкурса и сертификат на 100 тысяч рублей.

- Сегодня нет победителей и проигравших, - отметил педагог. - Все мы стали одной большой семьей и это очень здорово. Спасибо организаторам за возможность проявить себя.

Вскоре он представит Красноярский край в финале конкурса «Учитель года России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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