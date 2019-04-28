СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-28T08:16:35+03:00

В Красноярске пьяный водитель впечатал в стену грузовик с курами. Фото: ЧП - Красноярск.

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Сегодня, 28 апреля, в Красноярске случилось необычное ДТП. Нетрезвый водитель Nissan въехал в грузовик с курами, и тот разбился о стену.

Как сообщили в паблике «ЧП – Красноярск» очевидцы аварии, все случилось утром неподалеку от Мичуринского моста. Мужчина за рулем иномарки перестраивался. Но, видимо, неудачно - зацепил грузовик. В итоге машину с живым грузом впечатало в стену.

- Благо, ни одна кура в ДТП не пострадала, - с иронией комментируют свидетели. – Поняв, что натворил, водитель Nissan дал по газам, но его догнали и вернули на место.

А вот что пишут в соцсетях:

- Ничего себе, переполох знатный был в курятнике! От страха можно и яичко снести.

- Может, водитель и не убегал, а играл в игру «Волк ловит яички». Помните такую?

- Выпил в честь праздника, так сиди дома, а не по дорогам катайся!

ИСТОЧНИК KP.RU