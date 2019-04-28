В Красноярске пьяный водитель впечатал в стену грузовик с курами
Сегодня, 28 апреля, в Красноярске случилось необычное ДТП. Нетрезвый водитель Nissan въехал в грузовик с курами, и тот разбился о стену.
Как сообщили в паблике «ЧП – Красноярск» очевидцы аварии, все случилось утром неподалеку от Мичуринского моста. Мужчина за рулем иномарки перестраивался. Но, видимо, неудачно - зацепил грузовик. В итоге машину с живым грузом впечатало в стену.
- Благо, ни одна кура в ДТП не пострадала, - с иронией комментируют свидетели. – Поняв, что натворил, водитель Nissan дал по газам, но его догнали и вернули на место.
А вот что пишут в соцсетях:
- Ничего себе, переполох знатный был в курятнике! От страха можно и яичко снести.
- Может, водитель и не убегал, а играл в игру «Волк ловит яички». Помните такую?
- Выпил в честь праздника, так сиди дома, а не по дорогам катайся!
ИСТОЧНИК KP.RU