«Буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала шокирующее заявление в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-28T07:44:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Из королевы шансона в королевы рэпа. Певица Любовь Успенская заявила, что меняет музыкальную «ориентацию». Это произошло после концерта в Красноярске.

Выступление 65-летней артистки в гранд-холле «Сибирь» прошло с супераншлагом. Поклонники аплодировали стоя, не хотели отпускать со сцены.

- Спасибо за то, что вы помогаете нам петь! – поблагодарила певица. – Спасибо, Красноярск. Не волнуйтесь, скоро опять приеду.

uspenskayalubov_official Любовь Успенская: скоро я стану королевой рэпа

А потом огорошила публику неожиданным объявлением:

- Ребята, место королевы шансона свободно. Пожалуйста, можете забрать. Я скоро буду королевой рэпа.

Видео с этим признанием появилось в официальном инстаграме Любови Успенской. Однако возможный творческий кульбит (из шансона в рэп) не разочаровал поклонников артистки. В комментариях они буквально искупали ее в комплиментах:

- Невероятная Любовь! Спасибо Вам за энергетику и то, что Вы делаете для нас.

- Вы очень душевный, искрящийся артист, в ваших песнях раскрывается моя душа. Приезжайте еще в Красноярск!

ИСТОЧНИК KP.RU