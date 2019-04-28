«Буду королевой рэпа»: Любовь Успенская сделала шокирующее заявление в Красноярске
Из королевы шансона в королевы рэпа. Певица Любовь Успенская заявила, что меняет музыкальную «ориентацию». Это произошло после концерта в Красноярске.
Выступление 65-летней артистки в гранд-холле «Сибирь» прошло с супераншлагом. Поклонники аплодировали стоя, не хотели отпускать со сцены.
- Спасибо за то, что вы помогаете нам петь! – поблагодарила певица. – Спасибо, Красноярск. Не волнуйтесь, скоро опять приеду.
А потом огорошила публику неожиданным объявлением:
- Ребята, место королевы шансона свободно. Пожалуйста, можете забрать. Я скоро буду королевой рэпа.
Видео с этим признанием появилось в официальном инстаграме Любови Успенской. Однако возможный творческий кульбит (из шансона в рэп) не разочаровал поклонников артистки. В комментариях они буквально искупали ее в комплиментах:
- Невероятная Любовь! Спасибо Вам за энергетику и то, что Вы делаете для нас.
- Вы очень душевный, искрящийся артист, в ваших песнях раскрывается моя душа. Приезжайте еще в Красноярск!
ИСТОЧНИК KP.RU