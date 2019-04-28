2019-04-28T06:52:32+03:00
Общество

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Красноярск

Уже сегодня, 28 апреля
Ася ЖУКОВА
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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Красноярск. Фото: пресс-служба епархии.Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Красноярск. Фото: пресс-служба епархии.
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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Красноярск на Пасху, вечером 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

В Светлый праздник лампада со святыней спецрейсом прибудет в аэропорт. Затем ее перевезут в храм Рождества Христова (на улице Щорса, 44 А). И после окончания вечернего богослужения священники и прихожане смогут унести частичку Благодатного огня в свои приходы и дома.

Отметим, сначала его везут из Иерусалима в Храм Христа Спасителя в Москве. А дальше отправляют в епархии всех краев и областей.

- Благодатный огонь сходит ежегодно в Великую Субботу, накануне праздника Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, - говорят в пресс-службе епархии. - Лампады и свечи сами загораются в руках верующих. В первые минуты божественный огонь не обжигает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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