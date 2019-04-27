Федеральный бюджет оплатит Красноярскому краю траты на подготовку аэропорта к Универсиаде

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-27T13:55:22+03:00

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Часть расходов на подготовку аэропорта Красноярска к Универсиаде региону компенсирует федеральный бюджет. Соответствующее распоряжение подписал накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев, и оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу минспорта России получит 200 миллионов рублей - деньги предназначены Красноярскому краю. Их перечислят в регион ы качестве межбюджетного трансферта. Это компенсация расходов, которые понес край при подготовке к Универсиаде аэропорта. Напомним, что уставной капитал АО «КрасАвиаПорт» в 2018 году был увеличен. Это было сделано «в целях создания удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и главного распределительного центра».

Добавим, что 100 процентов пакета акций АО «КрасАвиаПорт» принадлежит краевому агентству по управлению госимуществом. Уставной капитал предприятия - 684,56 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU