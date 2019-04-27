Экс-детутата горсовета Красноярска отправят под суд за денежные махинации

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-27T12:02:36+03:00

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Следком Красноярского края завершил расследование дела экс-депутата горсовета Валерия Быкова, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи считают, что, пользуясь своим положением, экс-депутат выхлопотал себе субсидию на строительство овощехранилища, которое по факту уже существовало.

- Обвиняемый в период не позднее 05 мая 2015 года, достоверно зная, что одним из условий получения субсидии, предусмотренных Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», является необходимость начала работ по строительству объекта овощеводства, используемых для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля не ранее 01 января 2011 года, обеспечил изготовление проектной документации, а именно объектного сметного расчета на строительство овощехранилища, локальных сметных расчетов и сводного сметного расчета стоимости строительства овощехранилища на сумму более 36 миллионов рублей, содержащей заведомо ложные сведения о датах их изготовления, согласования и утверждения, а также сумме строительства, которая значительно превышала расходы, ранее понесенные ООО «Деметра» на строительство указанного объекта. Фактически же овощехранилище было построено еще значительно раньше 2011-го года, - пояснили в СУ СКР по Красноярскому краю..

Фиктивные бумаги он предоставил в администрацию Емельяновского района. Спустя несколько дней минсельхоз выделил ему 10 миллионов рублей - субсидия на часть затрат по по строительству овощехранилища. Деньги предприятие истратило на свои нужды. В ближайшее время состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU