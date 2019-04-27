2000 домов отремонтированы на средства фонда капремонта в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-27T10:52:03+03:00

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На средства фонда капремонта в Красноярском крае отремонтировно 2 000 домов. Накануне жители одной из многоэтажек на Тельмана в Красноярске опробовали новые лифты, которые они ждали три года, - этот дом и стал двухтысячным, сообщает 7 канал-Красноярск. Старенькие лифты в многоэтажке давно отслужили свой срок, работали они с 80-х бнз замены. Новые не чета прежним: они приспособлены и для мам с колясками, и для маломобильных людей, внутри - зеркала, светильники. В доме одновременно заменили 11 подъемников. Стоимость каждого лифта вместе с установкой - 1,8 миллиона рублей.

Добавим, что в текущем году из средств фонда будет оплачена замена еще 500 подъемников. В следующие два года - 1 200. Что касается хода реализации программы капремонта в крае, то, несмоттря на скандалы с отставкой экс-главы, она набирает обороты. Каждый тысячный дом решено украшать памятной табличкой, чтобы люди не забывали, что программа работает. К слову, в этом году в планах провести капремонт еще более чем в двух тысячах домов.

ИСТОЧНИК KP.RU