2019-04-27T09:03:57+03:00
Общество

Красноярцев разозлили автохамы, паркующиеся на тротуарах на Киренского

Жители хотят привлечь к ситуации внимание полиции [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красноярцев разозлили автохамы, паркующиеся на тротуарах на КиренскогоКрасноярцев разозлили автохамы, паркующиеся на тротуарах на КиренскогоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителей Октябрьского района разозлили автохамы, которые паркуют машины прямо на тротуарах вокруг домов. Речь идет о парковке в районе Киренского, 67. В соцсети возмущенные горожане выложили видео, на котором видно, что машины хозяева оставляют на ночь в неположенных местах, некоторые заезжают на тротуары всеми четырьмя колесами. Местные уверяют: на парковке возле дома всегда есть свободные места. Впрочем, непорядочным водителям все ни по чем. Они паркуются так, как вздумается.

Красноярцев разозлили парковщики.Видео: соцсети

- Парад уродов. Киренского, 67, - комментирует автор видео. В соцсетях жители домов обсуждают, как привлечь к ситуации внимание госавтоинспекторов, ведь у пешехода выбора, кроме как идти по проезжей части, не остается.

Добавим, что парковочные войны в Красноярске - явление не редкое. На минувшей неделе жители Покровского (Линейная, 122) закидали яйцами и спустили колеса Мерседесу, владелец которого оставил машину в закрытом дворе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
2000 домов отремонтированы на средства фонда капремонта в Красноярском крае
В центре Красноярска появилась остановка «Сибирский институт искусств»
МЧС: причиной пожара на «Красмаше» могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования
Дефицит бюджета Красноярского края составил 1,8 миллиарда рублей
Редчайший малыш родился в красноярском зоопарке у эдиповых тамариндов
В Красноярске на службу заступили мотополицейские
Красноярцы объяснили депутатам, что считать газоном, а что – цветником
Экстренной посадкой чартерного самолета в Красноярске заинтересовался следственный комитет
В центре Красноярска перекроют улицы для репетиции Дня Победы
В Красноярске ожидается бум строительства детских садов
В Дивногорске заведующая детским садом устроила мужа дворником
Очередной поворот в деле скандального красноярского кафе «Кантри» на проспекте Мира
В Красноярском крае 17 кадет подхватили острую кишечную инфекцию
С 1 мая красноярские льготники могут ездить в электричках в полцены
В Красноярске на Свободном «Марк» снес столб и размотал провода
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
В Красноярске вводятся новые выделенные полосы на двух улицах
Устроивший драку в Красноярской краевой больнице признался, что сам избил свою подругу по полусмерти
На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателей
Искры из двигателя: вылетевший из Красноярска в Таиланд самолет вернулся через полтора часа
В Красноярском крае в огне погибли женщина с маленьким ребенком
Красноярцев приглашают задать вопросы о дачных электричках