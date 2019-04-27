Красноярцев разозлили автохамы, паркующиеся на тротуарах на Киренского
Жителей Октябрьского района разозлили автохамы, которые паркуют машины прямо на тротуарах вокруг домов. Речь идет о парковке в районе Киренского, 67. В соцсети возмущенные горожане выложили видео, на котором видно, что машины хозяева оставляют на ночь в неположенных местах, некоторые заезжают на тротуары всеми четырьмя колесами. Местные уверяют: на парковке возле дома всегда есть свободные места. Впрочем, непорядочным водителям все ни по чем. Они паркуются так, как вздумается.
Красноярцев разозлили парковщики.Видео: соцсети
- Парад уродов. Киренского, 67, - комментирует автор видео. В соцсетях жители домов обсуждают, как привлечь к ситуации внимание госавтоинспекторов, ведь у пешехода выбора, кроме как идти по проезжей части, не остается.
Добавим, что парковочные войны в Красноярске - явление не редкое. На минувшей неделе жители Покровского (Линейная, 122) закидали яйцами и спустили колеса Мерседесу, владелец которого оставил машину в закрытом дворе.
ИСТОЧНИК KP.RU