2019-04-27T08:36:01+03:00
Общество

В центре Красноярска появилась остановка «Сибирский институт искусств»

А в Октябрьском районе появилась новая
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В центре Красноярска переименовали остановкуВ центре Красноярска переименовали остановкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Остановка «Академия музыки и театра» в Красноярске получила новое название - «Сибирский институт искусств».

Соответстующее постановление подписано властями города. Переименовали остановку в связи с тем, что в минкультуры России в ноябре прошлого года был подписан приказ о переименовании вуза. Полное его название - «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского». Здесь, на площади перед институтом, покоится частица праха всемирно известного русского баритона Дмитрия Хворостовского.

Однако это не все изменения. В том же документе речь идет о присвоении нового названия остановке общественного транспорта в Октябрьском районе. Речь об остановке в районе Новосибирской, 52. Отныне она будет носить название «Управление социальной защиты». Напомним, что в связи с модернизацией маршрутной сети в Красноярке в последнее время часто добавляют остановки на те или иные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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