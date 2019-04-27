2019-04-27T05:32:25+03:00
Экономика

Дефицит бюджета Красноярского края составил 1,8 миллиарда рублей

В минфине региона подвели итоги исполнения бюджета прошлого года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Бюджет Красноярского края исполняется с минимальным дефицитомБюджет Красноярского края исполняется с минимальным дефицитомФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство финансов Красноярского края подвело итоги исполнения бюджета за прошлый год. В 2018-м, как и в течение целого ряда предыдущих лет, отмечается рост доходов при минимальном дефиците бюджета. Об этом рассказал на заседании коллегии председатель правительства края Юрий Лапшин. И это с учетом того, что задачи перед краем стояли достаточно сложные: выполнение «майских» указов президента и проведение Универсиады.

Так, по словам Лапшина, прирост фонда оплаты труда в 2018 году по отношению к 2012 году составил 33 миллиарда рублей. Расходы в прошлом году были колоссальными. Бюджет Универсиады за 6 лет составил 80 миллиардов рублей. Однако вложения окупили сторицей: Красноярск признан международной столицей зимних видов спорта, город получил большое наследие. Еще одним весомым инвестпроектом последнего времени стала «Енисейская Сибирь». На него делает ставку и крупный бизнес, и власти. Ведь ожидается, что благодаря проекту доходы края вырастут. К слову, передача губернатором полномочий в сфере налоговой политики в минфин региона во многом будет способствовать реализации данного проекта, считает Лапшин. Край, по итогам прошлого года, входит в десятку регионов-лидеров страны.

- По объему доходов и расходов регион занимает восьмое место, а по наполнению федерального бюджета - шестое, - заявил министр финансов региона Владимир Бахарь.

Что касается конкретных цифр, то дефицит бюджета в прошлом году сложился в размере 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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