2019-04-26T19:27:57+03:00
Дом. Семья

Редчайший малыш родился в красноярском зоопарке у эдиповых тамариндов

Его размер – не больше 10 сантиметров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Редчайший малыш родился в красноярском зоопарке у эдиповых тамариндов. Фото пресс-службы "Роева ручья"Редчайший малыш родился в красноярском зоопарке у эдиповых тамариндов. Фото пресс-службы "Роева ручья"
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» что ни день, что пополнение. И это очень радует сотрудников зоопарка. 7 апреля стали родителями пара эдиповых тамаринов Эйнштейн и Гретта, живущие в экспозиции экзотических животных. Размер трехнедельного малыша – не больше 10 сантиметров. Только несколько дней, как он начал ненадолго спускаться со спины своих мамы или папы и ходить самостоятельно. Полностью независимым от родителей он станет 25 недель.

Сотрудники зоопарка рассказали, что эпиповы тамаринды, или игрунки, в дикой природе обитают лишь в одном месте – на небольшом участке северо-западной Колумбии, в районах у побережья Карибского моря. Они предпочитают сухие и влажные леса с густым подлеском. Территория обитания одной группы, в которой обычно от 3 до 20 особей, может достигать 10 га. Обезьяны перемещаются ползком и прыжками в кронах деревьев, где находят пищу: соки фруктов и деревьев, насекомых, мелких позвоночных, яйца птиц.

Они небольшие по размеру, длина тела всего 21-26 см, длина хвоста – 33-41, а максимальный вес 450 граммов.

Большой урон приматам наносят браконьеры, которые вылавливают их для продажи. Эдиповы тамарины внесены в Международный красный список МСОП со статусом CR – вид находится на грани исчезновения, включен в Приложение I Конвенции о международной торговле (CITES).

ИСТОЧНИК KP.RU

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