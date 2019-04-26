В Красноярске на службу заступили мотополицейские

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-26T15:27:57+03:00

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В Красноярске на службу заступили сотрудники мотовзвода полка ГИБДД. Сегодня в автопарке дорожной полиции насчитывается 10 патрульных мотоциклов марки BMW. Все они прошли технический осмотр, предсезонное техническое обслуживание и полностью готовы к ежедневной работе. А сами инспекторы ДПС повторили «курс молодого бойца» - две недели усиленно тренировались, совершенствовали навыки экстренного вождения и торможения и оттачивали мастерство задержания нарушителей.

В пресс-службе ГИБДД города «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что для мотовзвода это уже 9-й сезон. Начинали, помнится, с двух байков, сегодня их уже десяток. А все потому, что мотопатрули довольно эффективны на дорогах, когда приходится мчаться на вызов в разные концы города, где происходят ДТП. Неоценимы мотоциклы, когда надо проехать дорожные заторы, чтобы разруливать их.

Кстати, завтра, 27 апреля, мотовзвод полка ДПС традиционно откроет мотосезон совместно с красноярскими байкерами.

ИСТОЧНИК KP.RU