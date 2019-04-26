2019-04-26T15:16:42+03:00
Общество

Красноярцы объяснили депутатам, что считать газоном, а что – цветником

Дискуссия получилась нешуточная.
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы объяснили депутатам, что считать газоном, а что – цветником. Фото пресс-службы администрации КрасноярскаКрасноярцы объяснили депутатам, что считать газоном, а что – цветником. Фото пресс-службы администрации Красноярска
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Накануне состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, действующие на территории Красноярска. Речь шла о газонах. Депутаты городского Совета выступили с инициативой четко разграничить понятия, что есть цветник, а что есть газон. Аргументировали: это принципиально важно в некоторых моментах. Например, когда административные комиссии штрафуют за парковку автомобилей на газонах.

Депутаты предложили назвать газоном не имеющую твердого покрытия поверхность земельного участка, которая ограничена бордюром или поребриком, и где растет трава или кустарники. А цветников будет почти то же самое, но только засеянное цветочными растениями или декоративными травами.

Казалось бы, формальность. Но пришли обсудить ее 43 человека, не считая должностных лиц и членов комиссии. Дискуссия получилась нешуточная и длилась почти час. Среди участников оказались профессиональные озеленители, юристы, представители бизнеса, которые занимаются благоустроительными работами. В целом красноярцы выступили против предложенных депутатами изменений в Правила благоустройства 33 человека из 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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