Экстренной посадкой чартерного самолета в Красноярске заинтересовался следственный комитет

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-26T13:56:29+03:00

За последнюю неделю это уже второй случай ЧП

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Вынужденной посадкой чартерного самолета в Красноярске заинтересовался Западно-Сибирский следственный комитет. Сейчас там проводят доследственную проверку, по итогам которой и будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает 7 канал со ссылкой на представителя ведомства.

Напомним, что ЧП произошло сегодня, 26 апреля, около 3 часов ночи. Самолет авиакомпании «Azur Air» сначала был подан на посадку с опозданием на полчаса, а через 40 минут полета капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Красноярска из-за проблем с двигателем. На борту находились 238 пассажиров и 7 членов экипажа.

Аналогичная ситуация произошла 22 апреля, «Боинг» этой же авиакомпании совершил посадку в аэропорту китайского города Ченду. А самой авиакомпании прокомментировали: «Это просто несчастливая случайность – то, что произошло дважды за короткое время». Но это были два разных «Боинга».

ИСТОЧНИК KP.RU