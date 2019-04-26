2019-04-26T11:16:55+03:00
Общество

В центре Красноярска перекроют улицы для репетиции Дня Победы

Рассказываем, где и когда именно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска перекроют улицы для репетиции Дня ПобедыВ центре Красноярска перекроют улицы для репетиции Дня ПобедыФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск готовится к празднованию Дня Победы. Традиционно в центре города пройдут праздничные мероприятия, в том числе шествие по улице Карла Маркса возле площади Революции. В связи с этим там пройдут репетиции шествия, ради которых придется полностью перекрывать движение транспорта.

Репетиция пройдет в понедельник 29 апреля и затем 7 мая. В эти дни для движения транспорта с 18:00 до 22:30 часов будут закрыты следующие участки:

- по улице Карла Маркса на участке от Робеспьера до Диктатуры Пролетариата;

- по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки и вдоль здания РЖД на участке от Мира до Карла Маркса;

- по Декабристов от Мира до Бограда;

- по Горького от Мира до Карла Маркса;

- по Дзержинского от Мира до Урицкого.

Также с 20 часов 28 апреля до 22:30 29 апреля и с 20 часов 6 мая до 22:30 7 мая будет закрыт въезд на парковку на площади Революции.

Накануне репетиций с 20 часов 28 апреля до 22:30 29 апреля и с 20 часов 6 мая до 22:30 7 мая на всех перечисленных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Там установят временные дорожные знаки и будут дежурить сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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