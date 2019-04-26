2019-04-26T10:59:01+03:00
Общество

В Красноярске ожидается бум строительства детских садов

До 2021 года должны возвести 19 объектов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ожидается бум строительства детских садовВ Красноярске ожидается бум строительства детских садовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в ближайшее время ожидается настоящий бум строительства детских садов. До 2021 года в городе должны появиться 19 объектов. 8 уже в процессе строительства. Их должны завершить до конца этого года. И еще одобрены субсидии на строительство и приобретение на 11 детских садов. Таким образом до 2021 года для дошколят будет создано 4720 новых мест, сообщается в официальном городском паблике в социальной сети.

Где конкретно появятся детские сады в ближайшее время.

2019 год (8 учреждений, 1950 мест):

- «Белые Росы» - 2;

- «Слобода Весны» - 2;

- «Нанжуль – Солнечный»;

- «Покровский»;

- «Солонцы-2»;

- «Бугач».

2020-2021 годы (11 новых детских садов, 2770 мест):

- Советский район – 5;

- Октябрьский район – 2;

- по одному детскому саду в Ленинском, Железнодорожном, Кировском, Свердловском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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