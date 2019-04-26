В Красноярске ожидается бум строительства детских садов
В Красноярске в ближайшее время ожидается настоящий бум строительства детских садов. До 2021 года в городе должны появиться 19 объектов. 8 уже в процессе строительства. Их должны завершить до конца этого года. И еще одобрены субсидии на строительство и приобретение на 11 детских садов. Таким образом до 2021 года для дошколят будет создано 4720 новых мест, сообщается в официальном городском паблике в социальной сети.
Где конкретно появятся детские сады в ближайшее время.
2019 год (8 учреждений, 1950 мест):
- «Белые Росы» - 2;
- «Слобода Весны» - 2;
- «Нанжуль – Солнечный»;
- «Покровский»;
- «Солонцы-2»;
- «Бугач».
2020-2021 годы (11 новых детских садов, 2770 мест):
- Советский район – 5;
- Октябрьский район – 2;
- по одному детскому саду в Ленинском, Железнодорожном, Кировском, Свердловском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU