2019-04-26T10:37:36+03:00
Происшествия

В Дивногорске заведующая детским садом устроила мужа дворником

Женщина провернула давно известную мошенническую схему
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Дивногорске заведующая детским садом устроила мужа дворникомВ Дивногорске заведующая детским садом устроила мужа дворникомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Дивногорске заведующая одного из детских садов попала под уголовную статью. Женщину подозревают в хищении имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч.2 ст.37 УПК РФ).

В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сначала в детском саду провели проверку на предмет нарушения трудовых прав работников при начислении заработной платы. И выяснилось, что в штат был зачислен дворник, которого никто на рабочем месте не видел. Соответственно, обязанностей своих он не выполнял. Однако зарплату из бюджета ему исправно перечисляли на банковскую карту. А получал эти деньги супруг заведующей. Итого незаконным путем было получено более 150 тысяч рублей и тратились они на личные нужды супругов.

Теперь подозреваемой придется вернуть всю похищенную сумму, а размер наказания для нее решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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