Очередной поворот в деле скандального красноярского кафе «Кантри» на проспекте Мира
Очередной поворот в деле скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Там добавился новый соответчик – компания, которая разрабатывала проект коробки, «Красгип». Многие наверняка помнят, что эта же самая компания приложила руку к проектированию ремонта проспекта Мира. Таким образом суд Центрального района города удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая является истцом в этом разбирательстве.
Авторов проекта обвиняют в нарушении градостроительных норм. Например, слишком маленькое расстояние между стоявшим тут много десятков лет зданием № 102 (известное в народе как управление Почты России) и новым зданием кафе. Оно составляет 5,5 метров, а должно быть не менее 6 метров. Туда невозможно заехать даже пожарной машине, случись экстренный случай.
К тому же у сотрудников офиса, которые работают на первом этаже здания, теперь ухудшились условия работы – им не хватает естественного освещения.
Поскольку представители ответчиков на заседание суда не явились, рассмотрение перенесено на 17 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU