Очередной поворот в деле скандального красноярского кафе «Кантри» на проспекте Мира

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-26T10:14:51+03:00

Вот такую картину видят те, кто работает на первом этаже здания по Мира, 102 Фото: Мария ЛЕНЦ

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Очередной поворот в деле скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Там добавился новый соответчик – компания, которая разрабатывала проект коробки, «Красгип». Многие наверняка помнят, что эта же самая компания приложила руку к проектированию ремонта проспекта Мира. Таким образом суд Центрального района города удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая является истцом в этом разбирательстве.

Авторов проекта обвиняют в нарушении градостроительных норм. Например, слишком маленькое расстояние между стоявшим тут много десятков лет зданием № 102 (известное в народе как управление Почты России) и новым зданием кафе. Оно составляет 5,5 метров, а должно быть не менее 6 метров. Туда невозможно заехать даже пожарной машине, случись экстренный случай.

К тому же у сотрудников офиса, которые работают на первом этаже здания, теперь ухудшились условия работы – им не хватает естественного освещения.

Поскольку представители ответчиков на заседание суда не явились, рассмотрение перенесено на 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU