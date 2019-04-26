2019-04-26T09:26:07+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 17 кадет подхватили острую кишечную инфекцию

Краевой минздрав и Роспотребнадзор выясняют причины заболевания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае 17 кадет подхватили острую кишечную инфекциюВ Красноярском крае 17 кадет подхватили острую кишечную инфекциюФото: Мария ЛЕНЦ
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Сообщение пришло из кадетского корпуса, расположенного в поселке Кедровый, в 50 километрах от Красноярска. Накануне, 25 апреля, там было зарегистрировано 17 случаев заболевания среди воспитанников с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что состояние здоровья всех ребят удовлетворительное. Сейчас там проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установить причины случившего и степень ответственности сотрудников учебного заведения.

Также специалисты ведомства совместно с краевым министерством здравоохранения проводят весь комплекс медицинских и противоэпидемических мероприятий с целью не допустить дальнейшее распространение инфекции.

Напомним, что в марте прошлого года в Красноярском кадетском корпусе было зафиксировано массовое отравление воспитанников. Тогда с жалобами к медикам обратились 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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