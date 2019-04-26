2019-04-26T08:51:46+03:00
Общество

С 1 мая красноярские льготники могут ездить в электричках в полцены

В силу вступают летние тарифы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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С 1 мая красноярские льготники могут ездить в электричках в полценыС 1 мая красноярские льготники могут ездить в электричках в полценыФото: Мария ЛЕНЦ
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С 1 мая жители Красноярска и других населенных пунктов, имеющие льготы краевого значения, могут ездить на электричках в полцены. Об этом сообщил генеральный директор компании «Краспригород» Эдуард Быков на прямой линии с пассажирами, которая прошла сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды». Действовать тарифы будут весь сезон – до 30 сентября включительно.

К льготным категориям относятся пенсионеры, ветераны Красноярского края и многодетные семьи. Кроме того, регионом предусмотрена 50% скидка для жителей края, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) и имеющих трудовой стаж не менее 15 лет, - сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Чтобы получить скидку, пассажирам-льготникам нужно обратиться в свою службу соцзащиты по месту жительства и попросить там справку о том, что у них есть право на льготу. И потом, при покупке билета, в кассе нужно показать эту справку и документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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