В Красноярске на Свободном «Марк» снес столб и размотал провода

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-26T08:27:00+03:00

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Сегодня ночью, 26 апреля, в Красноярске, на проспекте Свободном два автомобиля не поделили проезжую часть. Первым была «Тойота Марк», вторым – «Лада Гранта». По предварительной информации водитель отечественного авто ехал по средней полосе из центра в сторону Телевизорной, затем вдруг решил вывернуть на крайнюю правую, чтобы подобрать на остановке «Школа» пассажира.

В этот момент ему в бок врезалась иномарка, за рулем которой находился 25-летний водитель. Очевидцы говорят: «Марк» летел довольно быстро по крайней правой полосе. Неудивительно, что от удара его отнесло на обочину, прямо на бетонный столб. Опора сломалась, падая, порвала троллейбусные провода. Водитель жив, но его увезла «Скорая».

Красноярцы в группе «ЧП-Красноярск» откомментировали ДТП в свойственной им манере: «Марки очень любят столбы». «Марк был хороший...» «Марк и столб рождены друг для друга».

ИСТОЧНИК KP.RU