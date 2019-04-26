2019-04-26T08:14:05+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ улучшил автокредитования, увеличив максимальную сумму по автокредитам до 5 млн рублей.

В зависимости от типа автомобиля (новый или с пробегом) и его марки размер кредита составит

1. До 1,5 млн рублей – при покупке нового автомобиля российских или китайских марок, или автомобиля с пробегом китайских марок.

2. До 3 млн рублей – при покупке иномарки с пробегом (кроме китайских марок);

3. До 5 млн рублей – при покупке новой иномарки (кроме китайских марок).

Требования к пакету документов не изменились. Для рассмотрения заявки на кредит клиенту достаточно предоставить два документа: паспорт гражданина РФ и дополнительный документ, удостоверяющий личность.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам автокредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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