В Красноярске вводятся новые выделенные полосы на двух улицах

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-26T08:22:50+03:00

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Вниманию автомобилистов Красноярска: на дорогах города вводятся новые выделенных полосы на двух магистралях. Во-первых, на улице Красной армии, на участке от улицы Корнеева до улицы Пушкина. По ней транспортные потоки направляются Ветлужанки и Академгородка в сторону центра города. Во- вторых, на улице Копылова на участке от улицы Ладо Кецховели до улицы Корнеева. Здесь идут встречные потоки из центра в Октябрьский район. Действовать эти две выделенные полосы начнут со среды 1 мая.

Также изменится расписание выделенных полос на улицах Тотмина и Калинина (от путепровода Бугач до автотранспортного кольца). Они будут действовать в обоих направлених, но только в будние дни, с понедельника по четверг. Новый порядок вступает в силу с понедельника 29 апреля.

Добавим, что на сегодняшний день в Красноярске выделенные полосы действуют на 22 магистралях города, в том числе на Коммунальном, Октябрьском и Николаевском мостах.

ИСТОЧНИК KP.RU