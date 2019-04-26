СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-26T06:58:18+03:00

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В эти дни на юге Красноярского края, в Шушенском и Минусинском районах, проходят масштабные командно-штабные учения. В них принимают участие руководители и личный состав краевой полиции, Управления Росгвардии по краю, подразделения краевого МЧС и ГУФСИНа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705466" frameborder="0"></iframe> На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателей.

Сразу отметим, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. На самом деле такие совместные учения силовиков проводятся регулярно, на них личный состав отрабатывает навыки поведения и действия в различных нештатных ситуациях.

Легендой нынешний учений стал побег и задержание особо опасных преступников, которые совершили побег из мест лишения свободы и при этом захватили заложников. Для выполнения учебного задания были использованы специализированные технические средства. Поиски злоумышленников велись с воздуха с помощью вертолета и беспилотных летательных аппаратов, а на реке были использованы суда на воздушной подушке.

ИСТОЧНИК KP.RU