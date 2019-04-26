2019-04-26T06:58:18+03:00
Общество

На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателей

Там проходят масштабные учения [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателейНа юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателейФото: Мария ЛЕНЦ
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В эти дни на юге Красноярского края, в Шушенском и Минусинском районах, проходят масштабные командно-штабные учения. В них принимают участие руководители и личный состав краевой полиции, Управления Росгвардии по краю, подразделения краевого МЧС и ГУФСИНа.

На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателей.

Сразу отметим, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. На самом деле такие совместные учения силовиков проводятся регулярно, на них личный состав отрабатывает навыки поведения и действия в различных нештатных ситуациях.

Легендой нынешний учений стал побег и задержание особо опасных преступников, которые совершили побег из мест лишения свободы и при этом захватили заложников. Для выполнения учебного задания были использованы специализированные технические средства. Поиски злоумышленников велись с воздуха с помощью вертолета и беспилотных летательных аппаратов, а на реке были использованы суда на воздушной подушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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