На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателей
В эти дни на юге Красноярского края, в Шушенском и Минусинском районах, проходят масштабные командно-штабные учения. В них принимают участие руководители и личный состав краевой полиции, Управления Росгвардии по краю, подразделения краевого МЧС и ГУФСИНа.
На юг Красноярского края стянуты отряды силовиков – полиции, Росгвардии, спасателей.
Сразу отметим, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. На самом деле такие совместные учения силовиков проводятся регулярно, на них личный состав отрабатывает навыки поведения и действия в различных нештатных ситуациях.
Легендой нынешний учений стал побег и задержание особо опасных преступников, которые совершили побег из мест лишения свободы и при этом захватили заложников. Для выполнения учебного задания были использованы специализированные технические средства. Поиски злоумышленников велись с воздуха с помощью вертолета и беспилотных летательных аппаратов, а на реке были использованы суда на воздушной подушке.
ИСТОЧНИК KP.RU