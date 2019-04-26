Искры из двигателя: вылетевший из Красноярска в Таиланд самолет вернулся через полтора часа

СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-26T06:31:28+03:00

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Вылетевший сегодня ночью из аэропорта Красноярска в Таиланд «Боинг» вынужден был вернуться назад из-за неполадок с двигателем. Проблемы начались еще на земле. Вылет отложили на 40 минут и пассажиры вынуждены были ждать посадки. Потом, в 2 часа 37 минут, самолет все-таки поднялся в воздух. Но, как говорят очевидцы, прошло около получаса, когда им сообщили, что возвращаются. Некоторые из пассажиров уверяют, что увидели искры в турбине двигателя.

Около 40 минут самолет кружил в воздухе, вырабатывая топливо. И только когда баки опустели, совершил благополучно посадку. Пассажиров разместили в гостинице, отправиться в путь снова они смогут ориентировочно в 14:50.

Напомним, что это уже второе ЧП за неделю с чартерными «Боингами», принадлежащими авиакомпании «Azur Air». 22 апреля произошла аналогичная ситуация: самолет вылетел из Красноярска в 03:15 утра и вынужден был сделать экстренную посадку в китайском Сенду. Там 236 пассажиров провели в запертом самолете 6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU