2019-04-26T05:28:18+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в огне погибли женщина с маленьким ребенком

Следователи проводят проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в огне погибли женщина с маленьким ребенкомВ Красноярском крае в огне погибли женщина с маленьким ребенкомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Пировском районе края в пожаре погибли два человека – молодая мать и ее малолетний ребенок. Страшную новость «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. Трагедия произошла накануне 25 апреля днем.

По данным МЧС, около 15:30 часов на диспетчерский пульт поступило сообщение о том, что в селе Алтат загорелся деревянный жилой дом. На место немедленно выехали 3 пожарные спецмашины и 10 человек личного состава.На месте стало понятно: чтобы справиться с огнем, потребуется немало усилий. Деревянный дом полыхал, как списка.

Ликвидировать пожар удалось только в 22:41. После, осматривая пепелище, спасатели и обнаружили страшную находку. Не дожидаясь утра, на место выехал следователь, чтобы осмотреть место происшествия и установить все обстоятельства трагедии. Пожарным дознавателям предстоит определить причину возгорания. И только после этого будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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