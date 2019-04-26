Красноярцев приглашают задать вопросы о дачных электричках
Сегодня, 26 апреля, с 11.00 до 12.00 часов, в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» пройдет прямая линия генерального директора компании «Краспригород» Эдуарда Быкова для пассажиров пригородных поездов, посвященная нововведениям дачного сезона. Тема – нововведения дачного сезона 2019.
Красноярцам расскажут о летнем расписании движения пригородных поездов и назначении новых рейсов, изменениях в правилах льготного проезда в электричках, связанных с повышением пенсионного возраста.
Также пассажиры смогут узнать:
– о том, как сэкономить на проезде.
- о курсировании электропоездов современной модификации;
- о работе «Городской электрички» в летний период;
– о системе входного контроля на вокзалах Злобино, Енисей, Красноярск и возможностях минимизации неудобств;
– о дистанционных способах приобретения билетов в электропоезда.
Вопросы можно будет задать с 11.00 до 12.00 часов, позвонив по телефону 8(391) 206-96-16.
Трансляцию прямой линии можно посмотреть на сайте www.кр.ru
ИСТОЧНИК KP.RU