Красноярцев приглашают задать вопросы о дачных электричках

СЕГОДНЯ 05:11 2019-04-26T05:11:22+03:00

Все-все, что вы хотели спросить

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Сегодня, 26 апреля, с 11.00 до 12.00 часов, в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» пройдет прямая линия генерального директора компании «Краспригород» Эдуарда Быкова для пассажиров пригородных поездов, посвященная нововведениям дачного сезона. Тема – нововведения дачного сезона 2019.

Красноярцам расскажут о летнем расписании движения пригородных поездов и назначении новых рейсов, изменениях в правилах льготного проезда в электричках, связанных с повышением пенсионного возраста.

Также пассажиры смогут узнать:

– о том, как сэкономить на проезде.

- о курсировании электропоездов современной модификации;

- о работе «Городской электрички» в летний период;

– о системе входного контроля на вокзалах Злобино, Енисей, Красноярск и возможностях минимизации неудобств;

– о дистанционных способах приобретения билетов в электропоезда.

Вопросы можно будет задать с 11.00 до 12.00 часов, позвонив по телефону 8(391) 206-96-16.

Трансляцию прямой линии можно посмотреть на сайте www.кр.ru

ИСТОЧНИК KP.RU