СЕГОДНЯ 05:07 2019-04-26T05:07:06+03:00

На эти деньги они жили на широкую ногу [видео]

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В Красноярске в скором времени отправятся на скамью подсудимых три человека: двое молодых парней в возрасте 24 лет и с ними неоднократно судимый 57-летний подельник. Их обвиняют в краже денег из банкоматов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705459" frameborder="0"></iframe> В Красноярске серийные взломщики банкоматов похитили более 15 миллионов рублей.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в период с октября 2017 по февраль 2018 года они совершили целую серию взломов банковского оборудования на территории краевого центра. Орудовали, как правило, по ночам, использовали программное обеспечение, чтобы отключить систему защиты, затем вскрывали платежные терминалы. Их задержали во время одного из налетов в Железнодорожном районе. При них были два дорогих автомобиля, купленные на ворованные деньги.

Следователям краевой полиции удалось доказать их причастность к восьми эпизодам. Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям: 30, 158, 183, 272, 273 и 274 УК РФ. В настоящее время они находятся под стражей до рассмотрения дела в суде Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU